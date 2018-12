VIDEO. Bedrijf helpt MS-patiënt: “Steun van collega’s ontroert me” Energieleverancier Elindus wil 10.000 euro inzamelen Peter Lanssens

07 december 2018

15u19 57 Kortrijk Alle medewerkers van het bedrijf Elindus slaan de handen in elkaar om 10.000 euro in te zamelen voor de MS-Liga Vlaanderen. Niet zomaar, want collega Tom Vermeiren (25) weet sinds kort dat hij de ongeneeslijke ziekte heeft. “De spontane inzet van mijn collega’s voor de strijd tegen MS ontroert me.”

“We zijn een warme familie, in goeie en slechte tijden”, zegt Toreno Noreilde (42) uit Ooigem, CEO van energieleverancier voor ondernemers Elindus, met vestigingen in Kortrijk en Rijkevorsel. Tom Vermeiren uit Merksplas stemt in. De accountmanager kreeg recent te horen dat hij aan multiple sclerose lijdt, een ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hij heeft de RRMS-variant, gekenmerkt door ontstekingsaanvallen. “Mijn linkeroog is al aangetast, ik zie meestal slecht, terwijl ik last heb van vermoeidheid. Ik heb het geluk dat ik omringd ben door positieve mensen, ook op de werkvloer.”

Duizend bandjes

Zo besloten de werknemers van Elindus, meteen nadat Tom liet weten dat hij MS heeft, om zijn ziekte om te buigen in een initiatief voor De Warmste Week van Music for Life op Studio Brussel. Ze verkopen deze maand duizend bandjes van elk 5 euro, waarvan de opbrengst naar de MS-Liga Vlaanderen gaat. De maatschappelijke werkers van Liga ondersteunen mensen met MS. Energieleverancier Elindus staat verder in december 10 cent per verkocht Megawattuur aan de MS-Liga af. De totale opbrengst moet de kaap van 10.000 euro kunnen halen. “De inzet van mijn collega’s ontroert me. Zo’n familiegevoel in een bedrijf, dat heb je nergens anders. Ik vertrek hier nooit, zelfs al zouden andere bedrijven mij 500 euro opslag per maand geven. Ze houden rekening met mij. Ik mag afwezig zijn voor thuisverpleging en als ik naar het ziekenhuis moet. Ik had eerst schrik dat ik ontslagen zou worden, maar die angst bleek totaal onterecht te zijn”, aldus Tom. “We veroordelen iemand die ziek is niét. We dragen menselijke waarden hoog in het vaandel”, reageert CEO Toreno Noreilde.

Expeditie Robinson

Tom hoopt nog vele jaren voor Elindus te kunnen werken. “Het is moeilijk te voorspellen wat de komende jaren gaan brengen, maar ik sta positief in het leven. Depressief zijn maakt je enkel zieker. Ik zet om de twee dagen een spuit met Rebif. Dat is een middel die de ontwikkeling van de ziekte vertraagt en de klachten vermindert. Ik denk anders nu. Zo schreef ik me in voor Expeditie Robinson op VIER. Ik zou het fantastisch vinden, om te overleven op een eiland. Ik heb een winnaarsmentaliteit en verleg graag mijn grenzen. Mijn vriendin Sharon Viskens steunt me hierin”, aldus Tom Vermeiren.

Willy Naessens

De bandjes zijn te koop in Elindus en bij de medewerkers. Ze worden ook verkocht tijdens de thuismatchen van KV Oostende tegen SK Lokeren en van RAFC Antwerp tegen Waasland-Beveren, op respectievelijk zaterdag 8 en 15 december. De bandjes liggen verder op The Skybox Is The Limit, een event op 13 december van de bekende ondernemer Willy Naessens in de Zuidercorner van het Regenboogstadion van SV Zulte Waregem. Elindus sponsort de drie voetbalclubs.