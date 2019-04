VIDEO. Ambiance troef tijdens kajakrace aan verlaagde Leieboorden: “Tussen de races door pintelieren” Maxime Petit

03 april 2019

17u49 0 Kortrijk De tweede editie van de Grote Kortrijk Studentenstad Kajakrace is uitgedraaid op een geslaagd evenement. Zelfs een paar fikse regenbuien konden de sfeer rond de Broeltorens amper bederven. Twee jongens kwamen met de schrik vrij toen hun kajak omsloeg.

“Vooraf hadden zo’n 30 teams van twee personen zich ingeschreven”, zegt organisatrice Ellie Samyn. “Maar omdat de weersomstandigheden dan toch veel beter uitvielen dan aanvankelijk voorspeld, kregen we nog heel wat lastminute aanvragen. Dat maakt dat we toch aan een kleine 80 deelnemers geraken. Het is de eerste keer dat het event plaatsvindt aan de verlaagde Leieboorden. En het moet gezegd: het geeft onze race een immense meerwaarde. De supporters kunnen ook alles beter en van dichter volgen wat dan weer voor extra sfeer zorgt.”

De kajakrace werd in 2015 voor de eerste keer georganiseerd maar het jaar nadien moest de activiteit afgelast worden wegens hevige hagelbuien. “Na twee schrikkeljaren wilden we de race opnieuw tot leven brengen. En het is ook de bedoeling dat er de komende jaren een vervolg komt”, aldus Ellie.

De deelnemers moesten per twee een traject van zo’n 200 meter afleggen. De race werd in verschillende reeksen onderverdeeld. In de vier categorieën (mannen, vrouwen, gemengd en club van’t stad) kregen de eindwinnaars een beker. De belangrijkste beker ‘Club van ‘t stad’ ging naar studentenvereniging Centaura.

Robbe Leber (21) en Enzo Devos (21) kwamen in actie tijdens de eerste manche en wonnen ook met de vingers in de neus. “We kregen inderdaad niet veel weerstand, maar we zagen dit dan ook als een mooie opwarming voor de finalereeksen”, lacht Enzo. “Het parcours hoefde niet langer te zijn. Die paar honderd meter afleggen in een deftig tempo vergt al heel wat energie.”

Robbe is lid van studentenclub Kerberus. “We willen de beste club van ’t stad worden en daarom ga ik ook resoluut voor de overwinning. Er heerst toch wel een onderlinge concurrentie tussen de verschillende clubs maar dan wel in een positieve sfeer. Tussen de races door gaan we beslist nog wat pintjes drinken. Het kan ons misschien nog een zuipbeker opleveren als we de hoofdvogel niet afschieten met onze kajak.”

Incident met omgeslagen kajak

Kan het drinken van bier aan de Leieboorden in combinatie met het kajakken niet voor gevaarlijke taferelen zorgen? “Neen”, zegt organisatrice Ellie zonder twijfelen. “We houden een oogje in het zeil en in het slechtste geval kunnen we een beroep doen op de mannen van het Rode Kruis en op het team van brandweerzone Fluvia. En jammer voor wie er op hoopte, maar een zuipbeker kun je hier niet in de wacht slepen.” de redders van Fluvia moest ook effectief tussenkomen toen twee onfortuinlijke jongens door hun omgeslagen kajak in het koude Leiewater terechtkwamen. Ze toonden lichte onderkoelingsverschijnselen maar moesten niet naar het ziekenhuis.

Er wordt wel eens gezegd dat er in Kortrijk niet veel te beleven valt, maar daar gaat Robbe Leber die studeert aan de Howest niet mee akkoord. “Als lid van een studentenclub kun je je hier wel voldoende uitleven. De volgende activiteit -de massacantus op het Schouwburgplein midden mei- staat al met rood aangestipt in de agenda.”