VIDEO: Afgebrande glijbanen ontmanteld, sportbad opent mogelijk na krokusvakantie Openhouden oud-zwembad kost stad intussen 23.500 euro per week Peter Lanssens

03 maart 2019

07u32 5 Kortrijk Op Weide in Kortrijk zijn de afgebrande glijbanen ontmanteld. Het openhouden van het Mimosabad in de krokusvakantie kost de stad 23.500 euro. Het zal normaal gezien niet langer open zijn. Wellicht kan het nieuwe sportbad op Weide na de vakantie openen, wat goed nieuws is voor scholen ook. Dat verklaarde burgemeester Vincent Van Quickenborne zondagmiddag in het VTM Nieuws. De nieuwe glijbanen zouden in de zomer kunnen klaar zijn, voegde hij eraan toe.

Arbeiders in beschermende pakken ontmantelden dit weekend de vijf gesmolten glijbanen op Weide, in de nacht van dinsdag op woensdag verwoest na een brand. Grote stukken polyester worden met een kraan naar beneden gehaald en in een container gedumpt. In het zwembad zelf is de schade beperkt. Vooral het nieuwe sportbad met acht banen van 50 meter, twee beweegbare bodems en een tribune met 300 plaatsen zou wel eens snel kunnen openen, na de krokusvakantie. “We geven op woensdag 6 maart uitleg over de nieuwe opening, samen met beheerder Lago”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Tot nader order blijft het Mimosabad in de Sint-Elisabethwijk open. “Het Mimosabad operationeel houden kost 23.500 euro per week”, aldus Arne Vandendriessche.

Brand snel vergeten

Het was zaterdag gezellig druk in het Mimosabad, zonder van een stormloop te spreken. Het Mimosabad is in de krokusvakantie zeven dagen op zeven open, van 10 tot 21 uur, net zoals het zwembad Lagaeplein in Heule. Een zwembeurt kost 2 euro. “Ik woon in Wevelgem, maar kom al 30 jaar naar het Mimosabad”, zegt Guy Vercambre (55), die er zich zaterdagnamiddag met zijn kleinkinderen Enora (6), Dide (11) en Mare (7) amuseerde. “Je hebt hier alles, met ook een glijbaan, kinderbaden, buitenbad, bubbelbaden en sauna. Een klein, gezellig en familiaal bad. Als het tijdens de vakantie slecht weer is, komen we terug. Het nieuwe zwembad op Weide? Open het van het moment dat het kan, zodat we de brand zo snel mogelijk vergeten. Natuurlijk gaan we er straks ook gaan zwemmen. We gaan alleen wachten tot de ‘file’ van de eerste dagen weg is.”

Bouw nieuwe glijbanen begonnen

Vaste badmeesters van de stad Marie-Jeanne Depraetere en Cathia Lamon krijgen in het Mimosabad versterking van redders van Lago, zoals Jonas Malfait (22). Zwemmen zit in zijn familie. Zo was zijn grootvader Romain Malfait, ook een redder, mede-oprichter van de Kortrijkse Zwemkring (KZK). Jonas moest normaal gezien al redder zijn in het nieuw zwembad op Weide, tot de brand de agenda overhoop haalde. “Er was toch wel een beetje paniek hoor, de WhatsApp-groep van de Lago-redders ontplofte bijna”, zegt hij. “Maar puur rationeel bekeken: er zitten heel veel brandwerende materialen in de nieuwbouw, wat er voor zorgde dat enkel de toren en de vijf glijbanen uitbrandden, maar niet het zwembad. We kijken vooruit. Ik hoor dat in Zwitserland (Klarer Wasserrutschen, red.) de bouw van vijf nieuwe glijbanen al begonnen is. Het is nog even wachten tot het recreatief deel van het nieuw zwembad opent, maar het sportbad kan wellicht al na de krokusvakantie openen. Ik kijk er naar uit. Het is een van de ‘zotste’ baden van Vlaanderen. Ik zal afwisselend redder zijn in het nieuwe sportbad en het zwembad Lagaeplein in Heule. Ik groeide in Heule op en leerde daar zwemmen. Ik loop er al van kindsaf rond.”

Meer over Mimosabad

sport

sportdiscipline

Heule