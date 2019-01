VIDEO. 12 maten lopen 300 kilometer tegen kanker: “Help ons 7.500 euro inzamelen” Peter Lanssens

12u03 0 Kortrijk Drie Kortrijkse teams lopen 300 kilometer op de 100km-run voor Kom op tegen Kanker, op zondag 24 maart in en rond recreatiedomein De Schorre in Boom. Eerste uitdaging: 7.500 euro inzamelen om te mogen deelnemen en voor onderzoek tegen kanker. “Waarom we het doen? We kennen allemaal wel iemand die kanker overwon of helaas aan de ziekte overleed”, zegt Karen Pattyn.

Niet één, niet twee, maar drie Kortrijkse teams slaan als ‘De 300’ de handen in elkaar om de 100km-run tot een goed einde brengen. Vijf van hen – Rianne Welvaarts (46), Ruben Cordonni (41), Karen Pattyn (44), Fitzgerald Rigole (44) en Olivier Vanhoutteghem (45) – namen vorig jaar deel aan de marathon in Berlijn. “Wat een hele toffe beleving was, ook om er samen voor te trainen”, vertelt Karen Pattyn. “Waarna we een nieuwe uitdaging voor 2019 zochten. Het zette mij aan het denken. Want we willen toch één keer in ons leven iets serieus voor het goeie doel doen. Zo kwam ik op het idee om deel te nemen aan de 100km-run. Omdat we allemaal wel iemand kennen die kanker overwon of helaas aan de ziekte overleed. Het doel is duidelijk: een wereld zonder kanker bereiken. Ik gooide het idee in onze WhatsApp-groep. Waardoor de bal aan het rollen ging en we nu met twaalf gezellen zijn, goed voor drie teams van vier. We gingen zelfs aan vier teams geraakt zijn, maar dat kon niet omdat de 100km-run met ruim vijfhonderd teams ondertussen helemaal volzet is. Drie teams die de krachten bundelen, dat maakten de organisatoren van de 100km-run nog nooit mee. Het geeft een warm gevoel, dat we met zoveel meegaan in dit verhaal. We zijn trouwens allemaal wel op de een of andere manier vrienden van elkaar.”

Remedie

Er zijn sponsors gevonden, met als hoofdsponsors modezaak Brooklyn, Medisch Labo Bruyland en Bank De Kremer. En het project wordt professioneel aangepakt. Zo is er eigen loopkledij met ‘De 300’ op. Maar ze zijn er nog niet, aan de benodigde 7.500 euro om met drie teams aan de 100 km-run te mogen deelnemen op 24 maart. Centen die vooral meer dan welkom zijn om nog meer onderzoek te doen naar de oorzaken van en remedies tegen kanker. “We moeten slagen. Onze inspanning is klein in vergelijking met de grote inspanningen die de mensen die vechten tegen kanker dagelijks moeten leveren”, zeggen de deelnemers.

Lopen en fuiven

Ze pakken met leuke acties uit. Zo was er afgelopen zondag al een gezellig champagne- en oesterfestijn in winterbar Wünderbar, om geld in het laatje te brengen. En vanaf 9 januari houden ze vijf weken op rij elke woensdag een ‘glow in the dark run’. Telkens met start om 20 uur aan de vuurbowl op het stadsdeel Weide, nabij de werf voor het nieuwe zwembad. Je kan er kiezen tussen 5 of 10 kilometer. “Doe je passende glow-in-the-dark outfit aan en breng al je vrienden mee. Deelnemen kost 5 euro, het geld gaat naar Kom op tegen Kanker”, zegt Karen Pattyn. “Wij zorgen voor fluogadgets, drankjes en chocolaatjes.” Komt er ook aan: ‘De 300 fuif’ op zaterdag 23 februari, in de vroegere gebouwen van Labo Bruyland in de Meiweg. “Het wordt een ‘old fashion fuif’, het zal in orde zijn”, zegt Karen Pattyn. Verder belangrijk: je kan online een gift doen. Info staat op de Facebookpagina ‘De 300 voor Kom op tegen Kanker’ en de website www.100kmrun.be/team/de-300. Tot slot: wie loopt welke afstand op de 100km-run? Doen de 40 kilometer: Olivier Vanhoutteghem, Pieter Lust (41) en Fitzgerald Rigole. Lopen de 30 kilometer: Ruben Cordonni, Serge Decock (47) en Rianne Welvaarts. De 20 kilometer zijn voor Karen Pattyn, Marian Rapsaet (38) en Cidalia Da Silva (42). Gaan tot slot voor de 10 kilometer: Marie De Clerck (43), Joni Cooreman (38) en Maud Hubrecht (45).