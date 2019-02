VIDEO: 1.000 betoger(tje)s voor klimaat in Kortrijk: «Dieren sterven uit. Straks zijn wij aan de beurt”

Hans Verbeke

07 februari 2019

11u42 26 Kortrijk Zo’n duizend jongeren, waaronder ook een flinke delegatie kleuters, hebben donderdagvoormiddag in de Kortrijkse binnenstad een betoging gehouden om te ijveren voor een beter klimaat. Ook heel wat leerkrachten en zelfs ouders stapten mee op. “Of het iets zal uithalen?”, zegt een vader. “Wie weet. Als we niks doen, zal er alleszins niks veranderen.”

De actievoerders verzamelden iets voor negen uur op de Veemarkt. Luidkeels roepend trok de groep via de autovrije Wijngaardstraat naar de Grote Markt, de verlaagde Leieboorden en naar het eindpunt, het Schouwburgplein. Daar hielden Amber Roelstraete (16) en Dorian Berintan (19), twee van de initiatiefnemers, elk een korte speech. Rond half elf werd de manifestatie ontbonden. De politie was zichtbaar en discreet aanwezig, maar hoefde nooit tussen te komen. De manifestatie verliep vreedzaam.

Trotse vader

Heel wat mensen stonden met verbazing te kijken naar de grote groep jonge mensen die door de straten trok. Eén trotse vader liep mee met zijn zoon. “Hij is 10 jaar. Mijn vrouw en ik staan 100 procent achter hem”, zegt de man. “Wij proberen zelf al lange tijd om rekening te houden met het milieu. Zo hebben we ervoor gekozen om klein te wonen en doen we zo veel mogelijk verplaatsingen te voet of met de fiets. Dat laatste is haalbaar, omdat we in de stad wonen. Op het platteland zou dit allicht een ander verhaal zijn. Ik vind het ook positief dat dit niet zomaar een actie van één dag is. Op school is het thema ruim aan bod gekomen en wordt er veel aandacht aan besteed. Dat maakt deze actie zoveel meer dan een voormiddagje spijbelen.”

Bewustwording

Klaas Vandommele, coördinator van de freinetschool De Levensboom, waakt er samen met zijn collega’s over dat de leerlingen netjes samen blijven. “We zijn hier met ongeveer 160 kinderen waaronder een aantal kleuters. We doen mee, omdat veel van onze leerlingen de voorbije weken vragen stelden over de klimaatproblematiek. Zelf vinden wij dit thema zo belangrijk, dat we onmogelijk aan de zijlijn kunnen blijven staan. Daarom vonden we het onze plicht om vandaag mee actie te voeren. Je voelt aan alles dat dit voor onze kinderen een bewustwordingsproces is en ik geloof dat zoiets op termijn wel iets kan opleveren. Dus ja, dit is zeker zinvol.”

“De dieren zullen uitsterven, en wij daarna ook”

Ook Jolinde, Ella en Flore, drie tieners van het Guldensporencollege Kaai, weten waarvoor ze op straat komen. “De regering luistert niet naar ons”, klinkt het. “Vandaag willen we onze stem laten horen. Die klinkt luider dan die van de regering. Als we elke week blijven op straat komen, zal de regering uiteindelijk niet anders kunnen dan rekening te houden met ons. En reken maar dat we dit zullen volhouden. Het is gewoon te belangrijk voor ons en de generaties die volgen.” Arno, Dylano en Matthijs zijn heel wat jonger, maar toch al vrij goed op de hoogte van de klimaatproblematiek. “Er wordt gewoon veel te veel CO2 uitgestoten en dat is niet gezond”, zeggen de jongens. “Als het zo doorgaat, sterven de dieren eerst uit en daarna wij ook. ” Zelf zeggen ze thuis al inspanningen te doen voor het milieu. “Goed sorteren, dat doen we al”, klinkt het. “Maar we willen graag meer doen.”