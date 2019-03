Vestiaire combineert bar met mannenmodezaak: “Een wijntje voor mevrouw terwijl meneer een T-shirt past” Jonge ondernemers versterken Grote Kring in winkelwandelgebied Peter Lanssens

17u49 0 Kortrijk De Grote Kring in het winkelwandelgebied krijgt versterking nu daar vrijdag Vestiaire opent, naast Wafel Atelier. Vestiaire combineert een gezellige bar met een hippe mannenmodezaak. “Wie shopt, koppelt graag het aangename aan het nuttige. We spelen op die trend in”, zeggen Robbert Buyse (21) en Vic Pattyn (24).

Robbert Buyse (21) en Vic Pattyn (24) zijn ondanks hun nog jonge leeftijd al gepokt en gemazeld in de horeca, onder meer door ervaring op te doen in het populaire café De Geverfde Vogel in de Burgemeester Reynaertstraat in de uitgaansbuurt nabij het station. De plusbroers nemen nu het heft in eigen handen door komende vrijdag op de Grote Kring Vestiaire te openen. Vestiaire verzoent een gezellige bar met een mannenmodezaak. “Een wijntje voor mevrouw terwijl meneer een T-shirt past, we weten hoe we de mensen moeten verwennen”, zeggen zaakvoerders Robbert Buyse en Vic Pattyn. Ze krijgen achter de schermen onder meer hulp van Frederic Pattyn (51) en Isabelle Lemaire (50), die even verderop met La fille de René een dameskledijzaak runt in de Voorstraat.

Fairtrademerken

Vestiaire op de Grote Kring is niet zomaar een mannenmodezaak. Er worden enkel fairtrademerken verkocht voor een doelpubliek van mannen tussen 18 en 60 jaar. De merken die in Vestiaire in de kijker worden gezet zijn Dedicated, Colorful Standard, Anerkjendt, Suit, Les Deux, A’dam, Antwerp, Ben Sherman en Eleven Paris. “Mensen zijn steeds meer bezig met het klimaat. We gaan daar in mee, zonder te overdrijven wel”, zeggen Robbert en Vic. “Zo zijn bijvoorbeeld de truien, sweaters en T-shirts van Colorful Standard van honderd procent organisch katoen. Zonder opschriften en zonder logo, maar wel in alle kleuren. Het pand is helemaal gerenoveerd. In onze bar beneden vind je een toffe toog en hoge tafeltjes, terwijl we op de bovenverdieping zeteltjes zetten om daar een soort van salongevoel te creëren. We bieden onder meer koffie, een ruim aanbod bier en allerlei aperitiefjes aan. Een terras op de Grote Kring maakt het af. We zijn verder van plan om op termijn dj-evenementjes met buitenbar op de Grote Kring te houden, in overleg met de handelaars op de Grote Kring. Omdat we merken dat deze buurt leeft. Zo heeft ook Louis’ Tattoo Boutique een bar, om een voorbeeld te geven. Omdat mensen steeds meer beleving willen.”

Late openingsuren

Robbert en Vic twijfelden niet toen het pand op de Grote Kring, waar Café Privé vroeger zat, vrijkwam. “We zitten midden het winkelwandelgebied en er is veel passage, iedereen ziet ons hier. En huurprijs van het pand is een correcte prijs”, zeggen de plusbroers. De late openingsuren vallen op: van maandag tot donderdag van 9 tot 20 uur en op vrijdag en zaterdag van 9 tot 22 uur. “Net omdat de Grote Kring zo’n sfeervol pleintje is en omdat we ’s avonds op gezellig aperitieven willen inzetten”, aldus de twee jonge ondernemers.

Wie naar het openingsweekend van Vestiaire komt op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart van 9 tot 22 uur en uitzonderlijk ook op zondag, 17 maart, van 14 tot 20 uur, kan genieten van 10 procent korting op de kledij.