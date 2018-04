Verzetsstrijdster viert 100ste verjaardag 26 april 2018

In woon- en zorgcentrum De Ruyschaert in Marke is de honderdste verjaardag van Frida Laverge gevierd. Haar vader verloor een been tijdens de Groote Oorlog. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, stapten Frida en haar man Omer Vandemeulebroucke in de verzetsbeweging tegen de Duitsers. Ze smokkelde geld en wapens, in een kinderwagen verstopt en met zoon Gilbert als afleiding. Na WOII speelde het grootste deel van haar carrière zich in wasserette Rap&Rein af. Het koppel kreeg vier kinderen: Gilbert, Ginette, Martin en Ghislain. Er zijn ook vier klein- en zeven achterkleinkinderen. Frida leest nog erg graag. Het geheim van haar gezegende leeftijd? "Ik rookte nooit en dronk altijd met mate."





(LPS)