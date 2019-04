Verwencafé Het Idee, uitgebaat door mensen met beperking, krijgt award: “Ze geven er elke dag het beste van zichzelf” Peter Lanssens

03 april 2019

11u52 0 Kortrijk Het Idee, een door mensen met een beperking uitgebaat verwencafé-winkel in het Ring Shopping in Kortrijk, valt in de prijzen. Het Idee krijgt de ‘best store award’ van vastgoedonderneming Wereldhave, eigenaar van het winkelcentrum.

De medewerkers van Wereldhave zijn fan van Het Idee, want het concept haalde het met voorsprong als beste winkel. In het verwencafé met winkel staan mensen met een verstandelijke beperking in voor het bedienen, helpen en afrekenen van de klanten. Ze werken zo zelfstandig mogelijk en tonen er hun talenten en mogelijkheden. Dat een winkel met die aanpak in een regulier winkelcentrum zit, is uniek in ons land en een subliem voorbeeld van inclusieve werking.

Elke dag het beste geven

Vooral de uitmuntende manier waarop de mensen met beperking elke dag weer het beste van zichzelf geven, valt op. Een beetje anders zijn wordt er zo écht gesmaakt. Het is een mooie bekroning, amper vijf maanden na de opening. Het Idee is een initiatief van De Branding. Die organisatie steunt mensen met een beperking. Wereldhave baat zeven winkelcentra uit in ons land: Ring Shopping, Overpoort in Gent, Belle-ile in Luik, Waterloo, Nivelles shopping, Shopping 1 en Stadsplein in Genk en Les Bastions Shopping en retail park in Doornik