Vervuild park Doorniksewijk is opgeruimd Peter Lanssens

02 april 2019

09u38 0 Kortrijk Een door zwerfvuil geteisterd park in de Doorniksewijk, tegenover de Wagenmakersstraat, is eindelijk opgeruimd. Dat meldde schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) op de gemeenteraad, na een vraag van raadslid Cathy Matthieu (Groen).

“Compagnie Het Zoute (de Knokse vastgoedmaatschappij kocht vorig jaar de vroegere campus Maria’s Voorzienigheid van het ziekenhuis AZ Groeninge, red.) liet het park grondig opruimen, door maatwerkbedrijf Waak. Er is gesnoeid en het zwerfvuil is weg. De bedoeling is om daar voortaan regelmatig op te ruimen”, aldus Maddens, die nog meegaf dat het te vroeg is voor de concrete plannen met de gewezen campus. Het voormalige ziekenhuis in de Loofstraat gaat in ieder geval sowieso tegen de vlakte. Er zijn daar woningen, luxeflats en kantoren mogelijk. Het beschermde park Nolf achter de vroegere ziekenhuiscampus wordt mogelijk groter en publiek toegankelijk. Pistes zijn onder meer een nieuw centraal plein en paviljoen, waarin een horecazaak met terras kan komen. Eveneens in onderzoek: vier fietspoorten met bijvoorbeeld een verbinding van de Loofstraat naar de Doorniksewijk. De volledige site van de ex-kliniek en het park samen is liefst 40.000 vierkante meter groot.