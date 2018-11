Verrast door eenrichtingsverkeer 22 november 2018

02u22 0

Een vijftal automobilisten heeft van de politierechter in Kortrijk een beperkt rijverbod (acht dagen) en een boete van 120 euro gekregen omdat ze begin december vorig jaar in Kortrijk de Monseigneur De Haernelaan inreden terwijl dat eigenlijk niet mocht.





Als gevolg van wegenwerken was daar toen eenrichtingsverkeer van kracht.





"Maar het verkeersbord dat de toegang tot de straat verbood, was allesbehalve goed zichtbaar", verdedigde zowat elke overtreder zich. De rechter had daar geen oren naar. Bij de betrapte bestuurders waren ook enkele jongeren. Zij moeten verplicht opnieuw slagen voor een theoretisch examen, als ze ooit hun rijbewijs willen terugkrijgen.





(VHS)