Verrassing: Dirk Dupont trekt lijst Vooruit 16 maart 2018

02u41 1 Kortrijk Dirk Dupont (64) is de verrassende lijsttrekker van Kortrijk Vooruit. De Bellegemnaar stopt als Unizo-voorzitter. "Ik voel mij goed bij deze partij, die kleurloos is en mensen wil helpen."

Gedaan met lachen met Vooruit. De nieuwe politieke partij zou op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zomaar een zetel kunnen halen, met Dupont als lijsttrekker. "We willen mee aan de knoppen zitten", zegt hij. Dupont nam in 2012 met Open Vld deel en haalde toen vanop plaats vijftien 666 stemmen. Dupont zegt geen ruzie te hebben met de liberalen. Maar hij vindt dat het stadsbestuur niet genoeg naar hem luisterde, onder meer op het vlak van parkeerbeleid en winkelleegstand, ook in deelgemeenten. Op plaats twee staat OCMW-raadslid Dominique Vanbossele (57), die N-VA verlaat en voortaan als onafhankelijke in de OCMW-raad zit. Op plaats drie staat met Steven Caulier (44) een nieuwkomer in de politiek. Hij is afgevaardigde van een auteursrechtenmaatschappij, heeft een boon voor de radiowereld en woont met zijn partner vlak bij de Grote Markt. Lijstduwer is gewezen schepen van Financiën Catherine Waelkens (64), die eind 2015 het stadsbestuur en N-VA verliet en sindsdien onafhankelijk raadslid is. "Kortrijk Vooruit zet op deelgemeenten in omdat die nu vaak genegeerd worden en gaat voor een ritslijst met evenveel mannen en vrouwen", zegt voorzitter Geo Verstichel. Vooruit leren kennen kan elke zaterdag van 9 tot 11.30 uur in de Broelkaai 1. Het programma komt op www.kortrijk-vooruit.be. (LPS)