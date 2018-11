Vernieuwde Aldi opent 10 november 2018

De vernieuwde Aldi in de Gullegemsestraat in Heule heropent. Er zijn nieuwigheden, zoals een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt, nieuw meubilair en ledverlichting. "Een prijsverhoging komt er niet, ondanks de vernieuwing", zegt Aldi-verkoopsmanager Lobke Destrooper. Eigen merken blijven centraal staan, met een aanvulling van de populairste A-merken. De Aldi is er goed voor 1.250 artikelen op een winkeloppervlakte van 800 vierkante meter. Er is een parking met 100 plaatsen. Het komende anderhalf jaar worden alle 450 Belgische Aldi-winkels trouwens vernieuwd. De groep investeert 350 miljoen euro en werft 450 extra medewerkers aan.





(LPS)