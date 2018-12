Vermiste zaakvoerder advieskantoor dood teruggevonden LSI

31 december 2018

11u21

Bron: LSI 0

De 51-jarige man uit Marke (Kortrijk) die sinds 24 december vermist was, is dood teruggevonden op domein Palingbeek in Zillebeke (Ieper). Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Peter Hanssens had om 10u ’s ochtends zijn woning met zijn wagen verlaten. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Er volgde een opsporingsbericht. Peter Hanssens was zaakvoerder van een advieskantoor en in Kortrijkse basketbalmiddens geen onbekende. Als ex-basketter was hij lid van de Raad van Bestuur van basketbalclub BC Kortrijk.