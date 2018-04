Vermiste kerkuil opnieuw thuis 26 april 2018

Na bijna een week rondzwerven is de vermiste kerkuil Tyto van een gezin uit Lendelede opnieuw terecht. Op slechts enkele honderden meters van hun woning kon baasje Mark de Blaeij de roofvogel dinsdagavond oppikken. "Tyto is flink vermagerd maar zal het wel redden", klinkt Mark tevreden. Vorige week woensdag was Tyto na een training ontsnapt bij Mark. Opgeschrikt door een luide knal van een bal was de vogel gaan vliegen. Aan een poot droeg hij nog een riempje. Een eerste zoektocht leverde aanvankelijk niets op. Een oproep via Facebook en publicatie ervan in kranten zorgde wél voor enkele tips.





"Donderdagavond was hij nog gezien in een tuin in Lendelede, zondagavond in Moorsele", vertelt Mark. Dinsdag merkte landbouwer Klaas Messely uit Heule (Kortrijk) de vogel uiteindelijk op in een boom vlakbij zijn hoeve in de Izegemsestraat. Hij herinnerde zich de zoektocht van het Lendeleedse gezin en contacteerde hen. "Ik reed er meteen naar toe", vervolgt Mark. "De man bleek er al in geslaagd Tyto te vangen met wat voedsel op de hand. Ik had de hoop bijna opgegeven maar ben blij dat hij terug is. De hele buurt leefde met ons mee. Eind goed, al goed." De kerkuil is na zijn zwerftocht door de regio flink vermagerd en verzwakt maar lijkt goed op krachten te komen. "Het is nog even spannend of hij het haalt maar we hebben er een goed oog in", besluit Mark. (LSI)