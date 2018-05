Verlichting K-Tower brandt voor het eerst 31 mei 2018

De bouw van de K-Tower is tegen het zomerverlof af. Er zijn al 53 van de 65 flats verkocht. Zo gaat schepen Axel Weydts (sp.a) er straks wonen.





Visueel vallen de satijnkleurige en witte panelen op. De spiegelende vlakken veranderen voortdurend het zicht op de woontoren. Woensdagavond brandde de torenverlichting voor het eerst. In de lobby werd een kunstwerk met gekleurde spiegels van Georges Meurant onthuld. K-Tower is 66,49 meter hoog en kost 25 miljoen euro. Een flat kopen kan voor een kostprijs vanaf 220.000 euro. De aanleg van een fietspad naast de toren, door Guldensporencollege Kaai, loopt enkele maanden vertraging op. Omdat een verzakking op de Diksmuidekaai eerst weggewerkt wordt. Info: www.k-tower.be. (LPS)