Verlichting in de war 03 maart 2018

De openbare verlichting in de Zeger van Heulestraat is zeker tot en met maandag defect. Wellicht werd een kabel beschadigd tijdens wegenwerken. Op Heuleplaats en in de Peperstraat brandt de openbare verlichting nu plots ook overdag. Netbeheerder Eandis probeert het defect zo snel mogelijk te herstellen. (LPS)