Verlaagde Leieboorden krijgen nieuw uitzicht HOTEL BROEL VERDWIJNT VOOR 20 LUXEFLATS, OOK ANDER HOEKPAND PETER LANSSENS

19 november 2018

02u22 0 Kortrijk De verlaagde Leieboorden trekken duidelijk investeerders aan. Na de afbraak van het vroegere hotel Broel komt daar een residentie met twintig luxeflats en vier winkelruimtes. Ook de hoek van de Broelkaai met de Budastraat wordt vernieuwd.

Het ter ziele gegane hotel Broel wordt met de grond gelijk gemaakt. "Na de sloop start de bouw van Residentie Broelhotel, een woonproject met twintig luxeflats en vier handelsruimtes", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). "Uit respect voor het historisch karakter van de omgeving bouwt vastgoedontwikkelaar Global Estate Group de residentie minder hoog dan het vroegere hotel, om de middeleeuwse Broeltorens nog meer tot hun recht te laten komen. De laatste wijziging in het project - het sluiten van een deel van de zijgevel om een grotere afwisseling te bekomen tussen open en gesloten vlakken en meer aansluiting te vinden met de beschermde gevelrij van de Broelkaai - is vergund in het schepencollege. Het project kwam tot stand in overleg met de stad en met Erfgoed Kortrijk en Vlaanderen. Ook de hoek van de Broelkaai met de Budastraat wordt vernieuwd. De sloop van het hoekpand is er gestart. Er komt een nieuwbouw met een handelsruimte op het gelijkvloers en drie bovenliggende appartementen met zicht op het water."





B&B

De verlaging van de Leieboorden, waardoor het water zichtbaarder en meer voelbaar is voor Kortrijkzanen en bezoekers, trekt nog meer investeerders aan. Zo wordt de Broelkaai 6 een centraal aanlooppunt naar het Buda-eiland. Het gebouw wordt vernieuwd. Die werken zijn ook gestart en lopen tot eind maart 2019. Tal van culturele verenigingen zullen zich er vestigen. Aanpalend, in de Broelkaai 4, wordt een luxueuze B&B met zes viersterrenkamers ingericht, door investeerder Véronique Peene. De B&B opent in het voorjaar van 2019.





Ook de Kapucijnenstraat krijgt een nieuw elan door de verlaging van de Leieboorden. Zo opende foodsharing Split er afgelopen zomer, terwijl er verder nog steeds sprake is van de komst van een nieuwe Ierse pub in vier beschermde panden tegenover de Budascoop, waar The Porter House vroeger zat. De plannen van Patrick Foley van Patrick Foley's Irish Pub & Restaurant in Gent zitten momenteel in een eindfase. "De Broelkaai, vroeger vooral een op auto's gerichte ruimte met parkeerplaatsen en doorgaand verkeer, is nu een kwalitatieve voetgangerszone met ook plaats voor zonnige terrasjes aan het water", stelt schepen Maddens. "Die belangrijke investeringen werpen nu steeds duidelijker hun vruchten af, dat bewijzen de vele projecten daar."