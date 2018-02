Verlaagde Leieboorden blijven woonerf GEEN DOORGAAND VERKEER, NA DE ZOMER VOLGT EVALUATIE PETER LANSSENS

05 februari 2018

02u24 0 Kortrijk De nieuwe verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens blijven een woonerf en dus is doorgaand verkeer er niet welkom. Enkele tegenstanders hielden zaterdag een stille optocht naar het stadhuis tegen de ingreep. Na de zomer volgt een evaluatie.

Wandelaars en fietsers krijgen voorrang op de verlaagde Leieboorden, waar beleving centraal staat, met veel terrasjes. Er mag maximum twintig kilometer per uur gereden worden, maar doorgaand verkeer is er niet meer toegelaten. Veel Kortrijkzanen juichen de plannen toe. "De verlaagde Leieboorden zullen veel mensen lokken, waaronder spelende kinderen en senioren, om er rustig te verpozen", zegt voorstander Patrick Vervisch. "Zo zal de Kapucijnenstraat ook weer een straat vol terrasjes worden. Doorgaand verkeer is hier niet meer gepast. We moeten als bewoners misschien wat omrijden, maar dat went wel. Laat ons vooral denken aan het algemeen belang."





Maar niet iedereen is het daarmee eens. Veertig mensen, waaronder horecabazen, buurtbewoners en CD&V-politici, zoals gewezen burgemeester Stefaan De Clerck, hebben zaterdagmiddag een stille optocht gehouden van brasserie 't Eiland in de Kapucijnenstraat naar het stadhuis. Daar werden ze ontvangen in de gemeenteraadszaal. Ze vrezen dat het Buda-eiland onbereikbaar zal worden aan de verlaagde Leieboorden, vooral vanuit de zuidkant van de stad. Bewoners stellen dat hun leefcomfort zo wordt aangetast. Vooral de knip op de Leiebrug zet kwaad bloed. Daardoor kun je vanuit de Paleiswijk niet meer naar de Broelkaai via de Belfaststraat, Kasteel- en Dolfijnkaai en Leiebrug. Je mag de Leiebrug namelijk niet meer over in die richting. "Wie vanop de Grote Markt naar het Buda-eiland wil, rijdt voortaan via de Rijselsestraat, de Koning Leopold I-straat en Burgemeester Nolfstraat in de Paleiswijk, de Beheer- en Noordstraat en de Rekollettenstraat en Overleiestraat naar de parking Budabrug in de Dam", weet schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Ik heb het berekend en je doet er 2 minuten en 15 seconden langer over dan de vorige route via de Kasteel- en Dolfijnkaai."





Budabrug

Buurtbewoners vrezen echter dat het vaak veel langer zal zijn omdat de Budabrug vaak open staat of defect is. "Ik besef dat het geen makkelijke beslissing is. Dat was het parkeervrij maken van de Grote Markt ook niet", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Ik ben er voorstander van om ook borden te zetten, zodat iedereen weet hoe je correct het Buda-eiland kan bereiken. Het is trouwens ook nog geen definitieve beslissing. We evalueren na de zomer."





De actievoerders overwegen een actie met zwarte vlaggen. De verlaagde Leieboorden openen op zaterdag 24 maart.