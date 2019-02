Verlaagde Leieboorden beste openbare ruimte van België? Stemmen kan tot 11 maart! Peter Lanssens

20 februari 2019

08u10 0 Kortrijk Infopunt Publieke Ruimte reikt jaarlijks een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van België. Het is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en een kwaliteitsvol ontwerp en uitvoering van het project. De vijf finalisten voor 2019 zijn Singel Noord in Antwerpen, Breekbaar Land in Hooglede, de stationsomgeving in Liedekerke, Wetteren aan de Schelde én de verlaagde Leieboorden in Kortrijk.

Infopunt Publieke Ruimte omschrijft de verlaagde Leieboorden als volgt: ‘Midden in het centrum van de stad, ter hoogte van de historische Broeltorens, verenigt de oude Leie-arm twee kaaien tot één stadsplein. De herinrichting van de kaaien herstelt het contact tussen rivier en stad en schept een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad’. Het ontwerp is van Arcadis en Michel Desvigne, de aannemer was Willemen Infra en de opdrachtgevers waren de stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg. Kortrijkzanen die vinden dat de verlaagde Leieboorden de beste nieuwe openbare ruimte van België is, kunnen tot maandag 11 maart stemmen op https://www.congrespubliekeruimte.info/nominaties-prijs-publieke-ruimte. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs. De uitreiking gebeurt op het Congres Publieke Ruimte, op dinsdag 12 maart in het ICC in Gent. Infopunt Publieke Ruimte vertegenwoordigt 40 Vlaamse gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en acht Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.