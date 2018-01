Verkeersvrij stadscentrum breidt uit OMGEVING ONZE-LIEVE-VROUWEKERK EN GROTE MARKT IN ONDERZOEK PETER LANSSENS

02u33 0 Deleu Laurens Laevens van St-Medard op het Deken Zegerplein kijkt uit naar de uitbreiding van de verkeersvrije zone. Kortrijk Als het van sp.a afhangt, wordt het verkeersvrije deel van het stadscentrum uitgebreid met de omgeving van de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. "Zo kunnen fietsers en voetgangers zich veilig verplaatsen tussen het winkelwandelgebied en de verlaagde Leieboorden", zegt schepen Axel Weydts.

Indien sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen mee blijft besturen, komt er een forse uitbreiding van de verkeersvrije zone (zie kaartje) in het hart van Kortrijk. Door tegen uiterlijk 2022 ook de Kapittel-, Pieter De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Deken Zegerplein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Onze-Lieve-Vrouwestraat én de Grote Markt aan de kant van viersterrenhotel Damier verkeersvrij te maken. "Al zullen er voor alle duidelijkheid uiteraard wel altijd uitzonderingen zijn voor bijvoorbeeld buurtbewoners met garages, openbaar vervoer, leveranciers en hulpdiensten", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts. "We bekijken hoe we het uitwerken. Het kan als woonerf of via een reglement met laad- en lostijden, zoals in het huidige winkelwandelgebied. We overleggen zeker met alle betrokkenen voor we beslissen. Maar ik ben er zeker van dat het een meerwaarde zou zijn. Want zo krijgen voetgangers en fietsers een vlotte en veilige verbinding tussen het winkelwandelgebied, via historisch Kortrijk, naar de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens."





Meer passage

Weydts ziet voordelen. "Er zal meer beweging zijn. Neem nu het Deken Zegerplein. Het plein zal meer tot zijn recht komen, net zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk, want we zorgen er ook voor een betere inrichting en verlichting. En er zal meer passage zijn in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, wat een goeie zaak is voor de antiquairs daar. We breiden trouwens het verkeersvrije deel nu al stelselmatig uit. Kijk naar de recente vernieuwing van de Houtmarkt, waardoor de markt aan de kant van de kunstenacademie en de Sint-Niklaasstraat en Lange-Brugstraat nu verkeersvrij zijn, wat veel aangenamer is. Of dat niet te veel gevolgen heeft voor gemotoriseerd verkeer? We gaan ons circulatieplan voor het stadscentrum aanpassen, al kan ik nog niet zeggen waar we precies gaan knippen en wijzigen. Nee, er zal geen parkeertekort zijn, want we gaan al onze ondergrondse parkings maximaal inzetten. Het is geen 'anti-autoverhaal' hé. Maar hoe minder auto's, hoe minder files wel. En hoe meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We bespreken het verder met Open Vld en N-VA."





Toerisme

De meningen zijn verdeeld. "Het zou goed zijn voor het toerisme", zegt Laurens Laevens, medewerker van brasserie St-Medard op het Deken Zegerplein.





"Het zou hier ook veiliger worden, want je hebt hier nu nauwelijks voetpaden. En je kan het mooi inrichten, met bijvoorbeeld kasseitjes. Er passeert hier nu al amper verkeer, met uitzondering van omwonenden die hier mogen blijven passeren met de wagen. Parking? We verwijzen onze klanten nu al door naar de parking onder de Houtmarkt. Ook de parkings Schouwburg en Budabrug zijn kortbij. Er zal vooral een mentaliteitswijziging nodig zijn", aldus Laevens.





"Ik stel me er toch vragen bij, want de meeste klanten komen met de auto", zegt Cai Jiang Yan van Chinees restaurant Oriëntal in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. "En we zien nu al af, sinds de parking aan de Leieboorden (Verzetskaai, nvdr.) verdwenen is. Bovendien komen veel mensen naar hier omdat ze ons restaurant bij het langsrijden opmerken. Dat valt weg, als het hier verkeersvrij wordt."