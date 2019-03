Verkeershinder door werken aan Leieboorden Peter Lanssens

11 maart 2019

12u03 0

Aannemer Vanden Buverie uit Desselgem herstelt deze week de betonkeien in de Peter Benoitstraat en Hendrik Beyaertstraat, aan het Justitiepaleis vlakbij de Leieboorden. De werken zijn gefaseerd om verkeershinder te beperken. Zo is het kruispunt van de Beyaert- en Benoitstraat van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 maart dicht voor doorgaand verkeer. Er zijn telkens lokale omleidingen. Voetgangers mogen wel door. In de Handboogstraat, wat verder aan de verlaagde Leieboorden, is er eveneens hinder. Daar wordt vandaag maandag een torenkraan gedemonteerd, door de firma Monument Vandekerckhove. Het plaatselijk verkeer wordt er vandaag omgeleid via de Guido Gezellestraat, de Broelkaai, de Dam en de Budastraat. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.