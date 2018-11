Verkeershinder aan Kanon 13 november 2018

02u22 0

Eandis voert tot en met vrijdag werken uit op Walle, tussen de Ferdinand Van Eeckhoutstraat en kruispunt Kanon, aan de pare kant van de huisnummers. Er is tijdelijk eenrichtingsverkeer naar de Doorniksesteenweg toe. Fietsers mogen in beide richtingen door. De werken verhuizen van maandag 19 tot en met vrijdag 30 november naar de Doorniksesteenweg, tussen Kanon en De Blauwe Hoeve. Er is dan eenrichting naar restaurant Colmar toe. Nog later gaat het kruispunt Kanon van de Doorniksesteenweg en Sint-Rochuslaan dicht voor verkeer, ook voor werken van netbeheerder Eandis, maar die timing ligt nog niet vast. (LPS)