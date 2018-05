Vergunning voor sloop hoekpand weer geweigerd 04 mei 2018

02u36 1 Kortrijk Een pand op de hoek van de Kasteelkaai en Belfaststraat wordt voorlopig niet gesloopt. Een beeldkwaliteitskamer en het stadsbestuur weigeren een plan om daar een nieuw flatgebouw op te trekken. Waarom zijn ze niet overtuigd?

Het pand uit de jaren 20 van vorige eeuw is niet beschermd, maar staat wel vermeld op de Vlaamse inventaris Onroerend Erfgoed. Er was een aanvraag om het pand te slopen en er een nieuw flatgebouw te laten optrekken, met zes verdiepingen, acht appartementen met parkeerplaatsen en een commerciële ruimte op het gelijkvloers.





Een recent opgerichte beeldkwaliteitskamer in Kortrijk, een soort kwaliteitsbewaker bij beeldbepalende stadsprojecten, is echter niet overtuigd, en wordt hierin gevolgd door het stadsbestuur, dat de sloop- en bouwvergunning weigert. "Het project houdt onvoldoende rekening met het potentieel van de site. Een vervangbouw aan de oude Vismarkt kan enkel indien er een meerwaarde is voor de hele omgeving", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld).





"De site, van ver en vanuit diverse hoeken zichtbaar in de stad, vraagt een uitzonderlijk antwoord", aldus Maddens. MBV Ontwikkeling uit Poperinge had eerst plannen met het hoekpand, maar verkocht het aan Vuylsteke Construct uit Kortrijk. Vuylsteke Construct werkte een nieuw project uit, maar ook dat is dus niet goed genoeg.





De ontwikkelaar gooit de handdoek wel niet. "We gaan proberen om het nog beter te doen en willen een nieuw en aangepast project indienen", reageert Cedric Vuylsteke. (LPS)