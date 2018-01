Vergunning voor nieuwe Delhaize in Doorniksewijk 02u34 1 Kortrijk Het stadsbestuur kent Delhaize een bouwvergunning voor een nieuwe supermarkt in de Doorniksewijk toe. Waar de nieuwe vestiging komt, is nog niet duidelijk. Ofwel op de plaats waar er al een Delhaize is. Ofwel in een nieuwe woonbuurt, op de plaats waar de gewezen kliniek Maria's Voorzienigheid gesloopt wordt.

De huidige Delhaize Sint-Rochus opende in 1967 in de Loofstraat. Het is de oudste vestiging van de supermarktketen in onze regio. Het is ook een Delhaize die zeer goed draait. De supermarkt werd al enkele keren opgeknapt, maar het is toch stilaan tijd om de verouderde winkel in te ruilen voor een hypermoderne supermarkt, met nog meer aandacht voor verse producten. Delhaize heeft nu een bouwvergunning op zak om de huidige supermarkt te laten slopen, om daarna op dezelfde plaats een nieuwe supermarkt op te trekken. "We hebben de knoop nog niet doorgehakt", verrast Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. "De piste die nu vergund is, is niet de enige piste. Maar meer zeg ik daar nu niet over."





Interesse





Ook in de Loofstraat wordt wellicht in 2019 de gewezen kliniek Maria's Voorzienigheid gesloopt, om tegen 2020 plaats te maken voor nieuwe woongelegenheden.





Het achterliggende park wordt publiek toegankelijk gemaakt. "Delhaize heeft interesse voor een nieuwe vestiging op het terrein van de gewezen kliniek, wat bekeken kan worden", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "Dat is dus die andere piste. Ik maak daar geen geheim van." (LPS)