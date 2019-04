Vergunning 18 villa’s wéér geweigerd: na 7,5 jaar nog geen sloop Marquette Peter Lanssens

11 april 2019

19u05 5 Kortrijk De soap rond het uitblijven van de sloop van ex-hotel-restaurant Marquette blijft duren, ruim 7 jaar na de sluiting. Het provinciebestuur vernietigt voor de tweede keer de omgevingsvergunning voor achttien nieuwe villa’s. “Begrijpe wie begrijpen kan”, zegt schepen Wout Maddens. “Dat de stad eerst maar eens in eigen boezem kijkt”, reageert omwonende Jo Lambrecht.

Ontwikkelaar Vlasimmo mag het terrein van 16.100 vierkante meter in de wijk Rodenburg in Marke nog altijd niet verkavelen. Het plan is om Marquette te slopen en plaats te maken voor achttien nieuwe villa’s. Omwonenden vinden het vooral niet kunnen dat de meeste villa’s ontsloten zouden worden via het Cannaerthof. Dat is een doodlopend straatje naast het terrein. De provincie bekijkt het vooral stedenbouwkundig. De essentie komt hier op neer: het provinciebestuur is van oordeel dat niet Vlasimmo, maar wel de stad eerst een verkavelingswijziging van het Cannaerthof moet aanvragen om in regel te zijn. Maar dat schiet bij schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) in het verkeerde keelgat. “Dit juridisch kluwen zorgt voor interpretatieverschillen van de wetgeving ruimtelijke ordening. Wat Vlaanderen zelf doet, maakt het duidelijk niet eenvoudiger. Begrijpe wie begrijpen kan dat de stad nu de verkavelingswijziging van het Cannaerthof moet aanvragen en niet de verkavelaar. Dat is weer extra werk voor de stad. Maar als dat een oplossing biedt, overwegen we het. Ik ga ervan uit dat de buren hier liever een rustige verkaveling hebben in plaats van een horecazaak die ieder weekend honderden feestvierders ontvangt.”

“Lastige buren”

De omwonenden vinden de uitspraken van Wout Maddens ongehoord. “We betreuren het heel erg, want zo schildert hij ons als lastige buren af”, zegt omwonende Jo Lambrecht. “We steunen de afbraak van de vroegere Marquette. We willen ook niet aan broodroof doen, ten opzichte van de verkavelaar. We willen enkel dat de regels en de wetgeving gevolgd worden. Het is al de tweede keer dat we winnen bij de provincie. Het ligt dus niet aan ons, maar aan de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening. Ze willen daar geen oplossing zoeken. Schepen Maddens en zijn personeel zouden beter eens in eigen boezem kijken. Los het op en zit met ons rond de tafel, in plaats van ons af te schilderen als lastigaards. We zaten al een paar keer samen met Vlasimmo. Maddens, die horen we niet.”

Gevaarlijk

De buren zijn niet tegen een nieuwe verkaveling. De ontsluiting grotendeels via het Cannaerthof laten gebeuren, willen ze niet. Omdat je vanuit dat doodlopend straatje amper zicht hebt, als je de aanpalende Cannaertstraat wil oprijden. “Kom hier maar eens kijken tijdens de ochtendspits, hoe gevaarlijk het is”, zegt Jo Lambrecht. “En dan willen ze hier ook de bewoners van de nieuwe villawijk nog eens laten rijden met hun auto. Onbegrijpelijk.”

Verkeerskussens

De omwonenden vragen om even verderop te ontsluiten, waar de vroegere in- en uitrit van Marquette was. Maar hier volgt de provinciaal omgevingsambtenaar hen niét helemaal in: “Een bijkomende straat houdt in dat je samen met het Cannaerthof en de Hans Memlingstraat dan drie straten krijgt die over een afstand van 130 meter allemaal op de Cannaertstraat aantakken, in een bocht, wat de verkeersonveiligheid in de hand werkt. Er zijn op het kruispunt van het Cannaerthof en de Cannaertstraat wel al verkeerskussens geplaatst, die een snelheidsremmend effect hebben en het aankomende verkeer extra attent maakt op het kruispunt.” Wordt dus vervolgd.

Afscheid

Jean-Pierre Malysse en Francine Decaestecker namen in 2008 na 40 jaar afscheid van de in de regio bekende Marquette. Marquette werd verkocht aan Eric Barbier en Sabine Quilliot en heropende als Villa Marquette. Het Franse duo stopte eind 2011 en werd in september 2013 voor misdrijven tegen de faillissementswet veroordeeld.