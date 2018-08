Vergeet hamburgers, tijd voor taco's PAUL DRÈZE VERKOOPT PAUL'S BOUTIQUE EN NEEMT NIEUWE START PETER LANSSENS

25 augustus 2018

02u39 0 Kortrijk Latijns-Amerikaans eten is aan een opmars bezig. Het sein voor Paul Drèze om Kortrijks bekendste hamburgertent Paul's Boutique te verkopen. Hij neemt in de Leiestraat een nieuwe start met Manuel Kartel. Bereid je voor op de lekkerste taco's en burrito's van de regio.

Eerst waren veel mensen in de ban van sushi, daarna kwam de hype rond verse hamburgers. Even waren er ook de haute dogs of chique hotdogs. Nu is het plots al taco's en ander Latijns-Amerikaans eten dat de klok slaat. Eind 2017 voorspelde bezorgingsdienst Deliveroo al dat taco's een foodtrend zouden worden. De bekende ondernemer Paul Drèze (53) uit Kortrijk springt nu mee op de kar. Hij verkocht hamburgerrestaurant Paul's Boutique in de Kleine Sint-Jansstraat aan Badr El Idrissi. Paul's Boutique blijft dus voor alle duidelijkheid gewoon open. Paul Drèze zelf opent in de loop van oktober Manuel Kartel in de Leiestraat 37, vlak bij de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens.





Tequila

In Manuel Kartel staan taco's en burrito's centraal, twee Mexicaanse delicatessen. "Ik heb nood aan een nieuwe uitdaging en ik geloof in dit verhaal. Eten uit Midden- en Zuid-Amerika wordt overal een hype", zegt Paul Drèze. "Het zal ook in Kortrijk een succesverhaal worden, want veel mensen willen gezonder eten. Taco's en burrito's zijn snel klaar te maken fastfood, maar zijn tegelijk gezond en vetarm, met gaar vlees en vol groentjes. Manuel Kartel wordt een echt latinorestaurant. Zo is onze kokkin Angelica Vasquez een Zuid-Amerikaanse. Het concept is uitgewerkt door Freddie Deltour van grafisch ontwerpbureau Storm uit Kortrijk. Je zal in Manuel Kartel kunnen eten, maar er zal ook een takeaway zijn via Deliveroo. Ik heb meer dan vijf maanden naar een geschikt pand gezocht, tot we deze betaalbare locatie in de Leiestraat vonden. We zitten hier goed, want er passeren veel mensen, tussen de Grote Markt en verlaagde Leieboorden. Duur zal het niet zijn. Je zal hier kunnen eten vanaf 7 euro, simpel en lekker. En je zal ook iets kunnen drinken in Manuel Kartel. Zo gaan we hier lekkere cocktails op basis van tequila maken, om maar een voorbeeld te geven."





Manuel Kartel zal zes dagen op zeven open zijn. De sluitingsdag is op zondag. Het wordt een grote verandering, na 8,5 jaar Paul's Boutique. "Het is tijd om andere lucht op te snuiven, ik was erop uitgekeken", zegt Drèze. "Ik ga mijn tattoo van een hamburger op mijn arm in een taco laten veranderen (lacht). We gaan trouwens ook een foodtruck inrichten, om met onze taco's en burrito's naar evenementen te rijden, een vat tequila achteraan inbegrepen", aldus Drèze. Meer informatie volgt later op www.manuelkartel.com.