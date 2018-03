Verdere vernieuwing Leieboorden op agenda LANGS RIVIER WANDELEN TUSSEN WEIDE EN BROELTORENS PETER LANSSENS

28 maart 2018

02u45 0 Kortrijk Als het van het stadsbestuur afhangt, worden de Leieboorden de komende jaren verder vernieuwd. Een wandelboulevard wordt doorgetrokken van de Havenkaai aan Kortrijk Weide tot de kaaien bij de Broeltorens.

Die boulevard stopt nu abrupt tussen café-bistro Balthazar en hotelboot Ahoi. Maar je kan de wandelboulevard via de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai doortrekken en zo het stadsdeel Weide met onder meer het nieuwe zwembad verbinden met de verlaagde kaaien aan de Broeltorens. Het kan ook fietsvriendelijker, met ruimte voor bomen. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verwees er zaterdagavond naar, op de opening van de Leieboorden. "Het betekent ook dat de dwarsparkeerplaatsen in de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai, gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, verdwijnen", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Langsparkeren zou wel nog kunnen. Het is aan de volgende bestuursploeg om te beslissen, samen met omwonenden en handelaars. Ook de parking op de Vismarkt kan verdwijnen. Er is daar veel ruimte voor een speelplein of park. Of verkeer nog in beide richtingen zal mogen op de kaaien? Dat wordt bekeken in het nieuwe circulatieplan. Het is ook de bedoeling om aan de overkant de Reepkaai te vernieuwen. De kostprijs van de heraanleg van de kaaien kan oplopen, want wellicht moeten er ook nieuwe riolen komen."





Nieuwe Reepbrug

Er verdwijnen zo tientallen parkeerplaatsen op de kaaien, maar er komt als compensatie een nieuwe parkeerhaven onder de Gasstraat, nabij museum Texture. Wie daar parkeert, zal via de Reepbrug snel in de binnenstad staan. De bouw van die nieuwe voetgangersbrug start in de loop van 2019 en is eind 2020 af. De Vlaamse Waterweg en de stad betalen samen 2,11 miljoen euro voor de brug. De Reepbrug verbindt de hoek van de Schinkelstraat en Nijverheidskaai in de wijk Overleie met de tip van het Buda-eiland aan de ziekenhuiscampus Onze-Lieve-Vrouw, aan de Reepkaai. Er komt ook een nieuw wandel- en fietspad vanaf diezelfde tip van het Buda-eiland tot aan de Budabrug. En tussen de Reepkaai en Handelskaai wordt de verhoging en vernieuwing van de Kasteelbrug bekeken, zodat plezierbootjes tot aan de verlaagde Leieboorden kunnen varen. "Al die dossiers hangen aan elkaar vast", vervolgt Weydts. Zo is het plan verder om in historisch Kortrijk de Kapittel-, De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Deken Zegerplein en eventueel de Onze-Lieve-Vrouwestraat als een woonerf herin te richten om zo de verlaagde Leieboorden met het winkelwandelgebied te verbinden. En het winkelwandelgebied kan je via de vernieuwde stationsbuurt met Weide verbinden om de cirkel rond te maken.