Verdachten woninginbraken gearresteerd na achtervolging op E17 Redactie

15 december 2018

De politie slaagde erin twee personen te arresteren die verdacht worden van woninginbraken. De arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. De verdachte personen werden in hun auto opgemerkt op de E17. Er ontstond een achtervolging met vijf combi’s in de richting van Frankrijk. De politie slaagde erin om het voertuig te laten stoppen, maar dat verliep erg moeizaam. Gewonden vielen er niet. De inzittenden, een meerderjarige en een minderjarige hadden valse identiteiten bij zich, maar ze menen van de regio rond Charleroi afkomstig te zijn. Omdat in hun auto materiaal gevonden werd om in huizen in te breken, worden ze verdacht van woninginbraken. Een buit kon de politie niet vinden in hun auto.