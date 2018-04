Verdachten oplichting voor rechter 26 april 2018

De meeste beklaagden staan terecht voor oplichting, maar hoofdbeklaagde Wim B. (44) uit Menen moet zich ook verantwoorden voor drugsfeiten, verduistering, heling en valsheid in geschrifte. De feiten speelden zich onder meer af in Ieper en Kortrijk.





De openbare aanklager vorderde drie jaar effectief tegen B., die niet aanwezig was omdat hij op het Hof van Cassatie was voor een andere zaak. De affaire draait rond het oprichten van ondernemingen die bestelling plaatsen, maar die niet werden betaald. Een van verdachten is Yoerik V. uit Roeselare. Die man kreeg ooit zeven jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op een bankier. Volgens meester Filip De Reuse handelde V. gewoon in opdracht van Wim B. en wist de ware toedracht niet. De Roeselarenaar hoopt op een werkstraf. De zaak staat in voortzetting op 18 mei. (CMW)