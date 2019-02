Verdachte opgepakt aan station bij controle LSI

01 februari 2019

14u43

Bron: LSI

Bij verkeerscontroles en anti-inbraakacties aan het station van Kortrijk, op de wijk Lange Munte en langs de N50 in Kooigem (Kortrijk) zijn donderdag 436 voertuigen gecontroleerd. Aan het station kon een verdachte worden opgepakt die geseind stond voor verdachte gedragingen. In totaal kregen 12 voertuigen en 15 inzittenden een grondiger controle. Twee wagens bleken niet verzekerd, één automobilist droeg zijn gordel niet. “Zelf extra alert zijn en de politie via 101 alarmeren bij het zien van verdachte personen of voertuigen is een grote hulp voor de politie”, klinkt het nog bij de politiezone Vlas. “Beter een keer te veel bellen dan te weinig.”