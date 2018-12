Verdachte kotmoord riskeert 18 maanden cel in folterzaak van 23-jarige man Redactie

03 december 2018

13u41 0 Kortrijk Mohammad M. (20), de verdachte in de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk, moest zich vandaag met twee broers en een neef verantwoorden voor de rechtbank in Kortrijk in een andere zaak. Hij riskeert 18 maanden cel voor het folteren van een 23-jarige man die een affaire had met de vrouw van de oudste broer van Mohammad M.

Het slachtoffer, een 23-jarige man die als vluchteling naar België was gekomen en Nederlandse les volgde in Kortrijk, werd door de broers gefolterd. Ze sneden zijn haar af, brachten hem messteken en snijwonden toe. Hij moest ook whisky drinken en rode pepers eten en staken een pil in zijn mond die hij kon wegsteken onder zijn tong. “Ze riepen ook dat hij Kortrijk moest verlaten of dat ze hem zouden vermoorden”, pleitte zijn advocate. “Hij moest zelfs één van hen oraal bevredigen.” Dat laatste kon niet bewezen worden en daarvoor worden de beklaagden niet vervolgd. Het 23-jarig slachtoffer leerde de vrouw van Alli M. kennen tijdens de Nederlandse les. Via Instagram wisselden ze berichten uit en spraken ze een paar keer af. Toen Alli M. (25) dat te weten kwam stuurde hij het slachtoffer een berichtje via de Instagram account van zijn vrouw om af te spreken op een studentenkot in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Toen hij arriveerde speelde er enorm luide muziek. Over wat daarna gebeurde lopen de verklaringen uiteen. Volgens het slachtoffer werd hij meteen door Alli M. aangevallen met een mes en begonnen de folteringen. Volgens de beklaagden begonnen de problemen pas toen het slachtoffer een mes bovenhaalde nadat hij terug kwam uit de badkamer en een gevecht ontstond tussen hem en Alli M. Feit is wel dat ze het slachtoffer een hele nacht lang folterden. Ze maakten ook een filmpje met hun gsm. “Daarop is te zien hoe het slachtoffer in twee minuten zeker zo’n 16 slagen te verwerken kreeg van Alli M.”, zei de advocate van de man. Het slachtoffer wijt vooral Alli M. en neef Ali H. (25) aan als de grootste agressors. Kotmoordverdachte Mohammad M. (20) en zijn jongste broer en naamgenoot zaten erbij en keken er naar. “Op geen enkel moment hebben ze ingegrepen om het te doen stoppen of zelfs de hulpdiensten verwittigd”, zei het openbaar ministerie. Neef Ali H. moest zich ook verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn ondertussen ex-vriendin. “Die slagen bekent hij wel, maar de foltering in het studentenkot betwist hij met klem”, zegt zijn advocaat Antoon Vandecasteele.

Vrijspraak

De advocaat van kotmoordverdachte Mohammad M. vraagt de vrijspraak in de folterzaak. “Ik heb niets gedaan, het spijt mij”, zei Mohammad M. tegen de rechter. De kotmoordverdachte zat er het hele proces erg rustig bij. De zus van Youlia Soboleva (19) die met meerdere messteken werd vermoord begin oktober was een opgemerkte gast in de rechtszaal. Zij verliet het gerechtsgebouw me tranen in de ogen. Mohammad M. beweerde in een verklaring tegen de politie dat Youlia al dood was toen hij arriveerde op het studentenkot in de Oude-Vestingsstraat en dat Nessar Jamshidi geraakt werd door het mes tijdens een schermutseling. Een verklaring waar het parket weinig geloof aan hecht.