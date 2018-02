Verdachte drugmoord op Walle verder aangehouden 20 februari 2018

De 44-jarige Rus uit Izegem die verdacht wordt voor de moord op de 40-jarige Pascal Bauwens uit Kortrijk, blijft in de cel.





Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Het lichaam van Pascal Bauwens werd op 2 februari ontdekt door de vader die in de woning naast het slachtoffer op Walle woont. Pascal werd vermoedelijk al even daarvoor om het leven gebracht.





Hij werd met een stomp voorwerp met een scherpe kant de schedel ingeslagen. De Rus, Ramses T., geeft toe dat hij in de woning van Pascal aanwezig was, maar zegt dat hij hem niet vermoord heeft. "Hij zegt dat na hem nog vier anderen binnen zijn gekomen bij Pascal", zegt zijn advocaat Kris Vincke. "Hij zat op het toilet toen hij ruzie hoorde. Eens uit het toilet zag hij het dode lichaam van Pascal. Uit schrik is hij naar huis gegaan." Pascal Bauwens worstelde met een drugprobleem. Verdachte Ramses T. heeft een goedgevuld strafblad, onder meer voor drugsfeiten. (AHK)