Verbreken Heulenaars wereldrecord 'santé-zeggen'? 10 juli 2018

02u40 0 Kortrijk De Heulenaars zitten niet om een stunt verlegen. Confrerie De Griffioen, de vereniging tot instandhouding en bevordering van de biercultuur, wil het Belgisch record en liefst zelfs het wereldrecord 'santé-zeggen' breken.

Het Belgisch record staat nu op naam van Deerlijk met 1.005 personen. Het wereldrecord is momenteel voor het Portugese dorpje Anadia met 1.233 'santé-zeggers'. De recordpoging zal onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder staan en is dus officieel.





Het opmerkelijke initiatief, in samenwerking met de drukbeklante cafés De Kameleon, Den Hert, Den Buro en Dudu op Heuleplaats, vindt op vrijdag 20 juli om 20.30 uur plaats. Dat gebeurt op het evenement Heule Conzee, om de Kortrijkse congé feestelijk in te zetten, nu voor één keer omgedoopt tot Heule Santee.





Optredens

Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Ellen Coghe. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) geeft het startschot van de recordpoging, samen met schepenen Arne Vandendriessche (Open Vld) en Bert Herrewyn (sp.a) uit Heule.





Er is vanaf 18 uur al gratis animatie met springkastelen voor de kleinsten en optredens van Das Rock, The New Image en dj Fragil. "We komen graag origineel uit de hoek, zeker als we bier en cultuur in de ruime zin van het woord kunnen promoten", zegt Nancy Geerom van Confrerie De Griffioen. De gedrevenheid van de Heulenaars in acht genomen, kan het wereldrecord 'santé-zeggen' zeker gebroken worden. De initiatiefnemers roepen dan ook op om massaal aanwezig te zijn op 20 juli. (LPS)