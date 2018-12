Verborgen kerstmarkt steunt zieke kinderen Peter Lanssens

12 december 2018

Wie niet zo tuk is op traditionele kerstmarkten en zich liever laat verrassen, kan komend weekend op zoek naar de ‘verborgen’ kerstmarkt op Overleie. De opbrengst gaat deels naar studiebegeleiding voor zieke kinderen.

Wie een unieke en creatieve sfeer waardeert, komt naar de Proosdijtuin van de Sint-Amandsbasisschool. Buurtbewoners en jonge handelaars slaan er de handen in elkaar. Ruim 30 ondernemers bieden er hun waren aan, zoals unieke kerstkaartjes, ‘custom made’ wenskaarten en kinderspeelgoed. Opmerkelijk is een initiatief vanuit De Sint-Amandsbasisschool Zuid. De directeur draait door bezoekers aangevraagde plaatjes op de kerstmarkt, in het kader van De Warmste Week van de benefietactie Music for Life op Studio Brussel. De opbrengst, je kan per plaatje een bijdrage geven, gaat naar School & Ziekzijn. Die vrijwilligersorganisatie regelt studiebegeleiding voor zieke leerlingen. Lesgevers komen aan huis of gaan naar het ziekenhuis. Hun persoonlijke aanwezigheid betekent een psychologische steun voor de zieke leerling en zijn omgeving. Deze individuele begeleiding is gratis.

Muziek en skikleding

De kerstmarkt op Overleie hecht ook belang aan muziek. Op zaterdag geeft het jeugdkoor van Harelbeke het beste van zichzelf. Zondag is het de beurt aan de KlikKlaks, samen met het ensemble Goodnews Gospel uit Marke. Wie zaterdag in skikleding komt of een ski attribuut meebrengt, krijgt een gratis drankje van dj Franz & Gerda. Zij brengen zaterdagavond ‘après-ski-hut-sfeer’ en draaien hun zotte nummers in retro skipak. De kerstmarkt is op zaterdag 15 december van 14 tot 20 uur en op zondag van 11 tot 18 uur in de Kollegestraat 8 in Kortrijk.