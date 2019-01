Verboden wapens en drugs gevonden tijdens controleactie van de politie Alexander Haezebrouck

09 januari 2019

12u21 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde gisteren en maandag controleacties uit in woonwijken, op invlaswegen en overlastgevoelige locaties. “Het ging vooral om verkeerscontroles en anti-inbraakacties tijdens deze donkere dagen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

Tijdens de acties van de politie werden in totaal 84 voertuigen en hun inzittenden grondig gecontroleerd. Eén persoon stond geseind bij de politie, twaalf anderen waren al gekend bij de politie en justitie. Vier personen bleken cannabis bij zich te hebben, één iemand had een plooimes op zak. De controleacties van de politie werden uitgevoerd in de wijk Lange Munte in Kortrijk, de Oud-Belgenwijk in Kuurne, de wijk tussen de Stationstraat en de Nieuwstraat in Lendelede, de Torkonjestraat in Marke en de wijk Groene Dreef in Rollegem. De politie vraagt buurtbewoners om ook zelf extra alert te zijn en steeds de politie te alarmeren via het nummer 101 als je iets verdacht opmerkt.