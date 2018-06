Verbannen uit Kortrijk, welkom in Wevelgem EVENT MET LUXECARS CARS & COFFEE VERHUIST NAAR VIJVERHOF PETER LANSSENS

02u43 0 Kortrijk De show met luxecars Cars & Coffee, verbannen uit Kortrijk na klachten over straatraces, verhuist naar domein Vijverhof in Wevelgem. "Ze zijn welkom, zonder zottigheden", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Terug naar zondag 21 mei 2017: zo'n 5.000 autoliefhebbers zakken naar de Veemarkt in Kortrijk af om er topwagens, samen goed voor een waarde van 20 miljoen euro, te bewonderen. De eerste editie van Cars & Coffee verloopt vlekkeloos, tot enkele deelnemers in de Groeningelaan aan het racen slaan en zich aan burnouts wagen door de achterwielen van hun wagen heel hard te laten draaien. "Onverantwoord rijgedrag", klinkt het bij het stadsbestuur, dat organisator Jonas Verbeke (32) op het matje roept en zijn evenement verbant uit Kortrijk. "Ik heb er nog altijd een wrang gevoel bij", vertelt Verbeke. "Het is jammer dat zo'n mooi evenement tot de nasleep ervan gereduceerd werd. Het ging over een paar idioten die wat te zot deden, meer niet. Niemand raakte gewond. Jammer dat het kind zo met het badwater werd weggegooid. Zo was ik bereid om dit jaar extra veiligheidsmaatregelen te nemen, maar het antwoord bleef 'nee' in Kortrijk. Verder bemiddelen met het stadsbestuur had geen zin."





Duizend handtekeningen

Wat niet betekent dat het voorbij is. Er komt een tweede editie, op zondag 1 juli, op het privaat domein van feestzaal-restaurant Vijverhof in Wevelgem. "Cars & Coffee is op het eerste gezicht welkom", zegt burgemeester Jan Seynhaeve. "Al mogen chauffeurs bij het aan- en afrijden geen stunts of zottigheden op de openbare weg uithalen. We behandelen het binnenkort op het schepencollege. De politie moet eerst nog adviseren", aldus Jan Seynhaeve. Jonas Verbeke verwacht zo'n 230 wagens, met toppers zoals de McLaren 675 LT en een gewrapte Aventador Lamborghini van fenomeen POG, en enkele duizenden bezoekers. "Een petitie om Cars & Coffee te behouden, goed voor duizend handtekeningen, trok me over de schreef", zegt Verbeke. "Ik wil in de regio blijven, voor de vele regionale sponsors die Cars & Coffee steunen. We gaan niet meer verder als Cars & Coffee Kortrijk, maar als Cars & Coffee Belgium. Ik ben de enige in België die steun krijgt van Francesco Canta. Die Italiaan bezit het patent van Cars & Coffee. Ze moeten zich in Wevelgem geen zorgen maken. Cars & Coffee vindt ver van de openbare weg plaats. De politie zal waken. En Filip Cuvelier - de oud-zaakvoerder van het Vijverhof is een autoliefhebber - steunt ons."





Zomerbar

Cars & Coffee werkt als volgt: eigenaars stallen hun wagens uit, liefhebbers komen gratis kijken naar al dat moois en praten na in de zomerbar van het Vijverhof. Info staat op de Facebookpagina Cars & Coffee Belgium 2018.