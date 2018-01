Velofollies lokt 39.730 bezoekers 23 januari 2018

Velofollies kreeg van 19 tot en met zondag 21 januari 39.730 bezoekers over de vloer in Xpo. Dat is een stijging van negen procent in vergelijking met de editie van vorig jaar en een record. De fietsbeurs bevestigt zo zijn positie als leider in het genre in én België, Nederland én Luxemburg. Ook de aandacht voor elektrische fietsen en de aanwezigheid van oude en nieuwe fietshelden zoals Greg Van Avermaet, Jens Naessens, Tom Boonen en Frank Schleck waren een pluspunt. De dertiende editie ligt al vast: van vrijdag 18 tot en met zondag 20 januari 2019 in Xpo.