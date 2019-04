Veiling met pollepels brengt 40.000 euro voor kinderen in armoede op Peter Lanssens

04 april 2019

16u11 5

25 kunstenaars lieten vorige maand zelfversierde pollepels veilen. Grote namen zoals kunstschilder Michaël Borremans deden dat op vraag van Catherine Pattyn, medezaakvoerster van Viva Sara Kaffée op de Grote Markt in Kortrijk. Met succes. “Het bracht net geen 40.000 euro op, we zijn heel tevreden”, zegt haar zoon Bart Deprez. Evenementenbureau Kapcon leidde het evenement mee in goeie banen, met als hoogtepunt een geslaagd exclusief benefietdiner met tweelingbroers en voormalige sterrenchefs Stefan en Kristof Boxy op donderdag 28 maart in Viva Sara. Het geld zal gebruikt worden om kinderen in armoede van kunstprojecten te laten proeven. “Want sommige Kortrijkse kindjes kunnen nu zelfs geen potje verf kopen”, vertelde Catherine eerder. Armenorganisatie Poverello zal Catherine bijstaan om de juiste organisaties aan te spreken.