Veiliger zebrapad aan Sint-Theresia 02 juni 2018

Sint-Theresia voerde enkele maanden geleden in een korte tijdspanne drie keer actie op het slecht aangeduide zebrapad voor de basisschool in de Oudenaardsesteenweg. Door als superhelden in fluokleuren op het zebrapad te gaan staan. Met succes zo blijkt, want gisteren liet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorbereidende werken aanvatten voor bi-flashes. Dat zijn palen, eentje aan beide zijden van het zebrapad, waarop twee oranje of gele lichten afwisselend knipperen. De ouderraad is tevreden dat hun noodkreet beantwoord is door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De knipperlichten werken tegen de start van een nieuw schooljaar, begin september. De ouderraad hoopt dat tegen dan het zebrapad ook herschilderd is. (LPS)