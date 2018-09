Veiliger zebrapad aan Sint-Theresia 04 september 2018

02u25 0

Sint-Theresia voerde tijdens de lente drie keer actie op het slecht aangeduide zebrapad voor de basisschool in de Oudenaardsesteenweg. Door er als superhelden in fluokleuren op te staan. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) liet nu bi-flashes plaatsen, vooral op vraag van N-VA. Dat zijn palen aan beide zijden van het zebrapad, waarop lichten afwisselend knipperen. De ouderraad, met als nieuwe voorzitter Kahina Aksil, is tevreden. Domper op de vreugde gisteren was wel dat de bi-flashes nog niet werkten. Dat komt snel in orde. Het zebrapad wordt nog herschilderd met thermoverf en krijgt glasparels. En er wordt nog bekeken of snelheidsremmende maatregelen kunnen en de straatverlichting aangepast kan worden. Opmerkelijk: op de steenweg is 'don't kill our future heroes' geschilderd. "Niemand weet wie het aanbracht. Maar we volgen de boodschap", zegt Aksil.





(LPS)