Veiliger verkeer aan Guldensporencollege OVERSTEEK IN VERCRUYSSELAAN, FIETSPAD DWARS DOOR CAMPUS PETER LANSSENS

24 januari 2018

02u34 0 Kortrijk De Burgemeester Vercruysselaan wordt eindelijk verkeersveilig heringericht, nabij de ingang van het vernieuwde Guldensporencollege Kaai. Zo komt er een nieuwe oversteekplaats. De werken in opdracht van het Gewest starten komende maandag. "We zijn blij dat we gehoor krijgen", zegt directeur Bart Dujardin.

Nu de grootste verbouwingen in het Guldensporencollege Kaai voltooid zijn, zo kwam er een nieuwbouw van 14,6 miljoen euro in de Vercruysselaan, is het hoog tijd om ook de drukke laan zelf aan te pakken.





De school trok in september 2017 aan de alarmbel.





Met succes, want het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen laat nu de werken op maandag 29 januari opstarten.





"Er komt een oversteekplaats waar de nieuwe loop- en fietslijnen van de collegecampus op de laan uitkomen", zegt AWV-woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek. "We passen in dat kader ook een middengeleider aan. Door het aanpassen van die middengeleider, kunnen automobilisten die de parking van de school verlaten enkel nog rechts uitrijden of de parking van de school op willen enkel nog rechts inrijden. Dat is geen probleem, want voertuigen kunnen keren op de vlakbijgelegen rotonde aan het Albertpark", zegt Eveline Vandecaetsbeek.





Zone 30

Het verkeer zal tijdens de schooluren maximum 30 kilometer per uur mogen rijden ter hoogte van de nieuwe oversteekplaats. Buiten de schooluren zal een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden. Er komt bovendien een nieuwe bushalte van De Lijn aan de school. De huidige halte aan supermarkt Carrefour schuift iets op richting Brugsepoort en zal nabij de oversteekplaats liggen. Er wordt in de Vercruysselaan in een eerste fase in de richting van de Brugsepoort gewerkt. Nadien wordt er wellicht van 12 februari tot 2 maart op de rijstrook in de richting van de Gentpoort gewerkt. Verkeer richting Brugespoort blijft altijd mogelijk tijdens de werken. Verkeer richting Gentpoort rijdt om via de Brugsesteenweg (N50), ring rond Kortrijk (R8) en Gentsesteenweg (N43). Verkeer komende van de Brugsesteenweg (N50), rijdt om via de Koning Leopold III-laan. Er zal hinder zijn, vooral tijdens de spits.





Fietspad en basketkooien

Aansluitend op de werken, uiterlijk in april, start ook de aanleg van een nieuw betonnen fietspad van zeker zeven meter breed dwars door de campus van het Guldensporencollege Kaai. Het nieuwe fietspad maakt de verbinding tussen de Vercruysselaan en de Collegebrug. Dat is een fiets- en voetgangersbrug over de Leie, tussen de Diksmuide- en Ijzerkaai. "We willen het fietspad in september, tegen de start van een nieuw schooljaar, openen", zegt directeur interne organisatie Bart Dujardin. "Het verlichte fietspad zal ook publiek gebruikt kunnen worden, dus niet enkel door onze leerlingen en personeel." Er komen tussen het fietspad, de woontoren K-Tower en twee voetbalvelden ook twee nieuwe basketkooien, die in de week gebruikt worden door leerlingen en 's avonds en in het weekend door Kortrijkzanen. Het fietspad en de sportkooien kosten de stad Kortrijk 830.000 euro en het Guldensporencollege 500.000 euro.