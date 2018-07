Veiliger fietsen in straten 06 juli 2018

De stad Kortrijk verbetert stelselmatig de fietsveiligheid. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) liet de schoolingang in de Kortrijksestraat in Heule met rode verf accentueren. Tegen eind augustus volgen er in Heule nog fietssuggestiestroken in de Kortrijksestraat tussen Heuleplaats en de Schoolstraat, in de Heulsekasteelstraat en in de Gullegemsestraat. Er komen verder nog deze maand fietsemblemen en pijlen in de Passionistenlaan in Kortrijk. Eveneens op de planning: okerkleurige fietssuggestiestroken in de Veldstraat in de week van 13 augustus en rode fietspaden op alle kruispunten van de Erasmuslaan, tussen de Universiteitslaan en de Burgemeester Gillonlaan. Die laatste werken zijn nog voor de start van het bouwverlof voorzien, in juli.





(LPS)