Veilige oversteek in Tacklaan 05 september 2018

Er werd recent in het kader van de vernieuwing van de stationsbuurt bij de inrichting van een tijdelijk busstation in de Tacklaan een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Dat gebeurde in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen, zodat fietsers uit de Doorniksewijk en Doorniksetunnel vlot naar de Minister Tacklaan kunnen rijden en omgekeerd, zonder in conflict te komen met bussen van de Lijn.





De oversteek aan het uiteinde van het dubbelrichtingsfietspad in de Tacklaan was wel niet veilig, vooral omdat markeringen niet leesbaar genoeg waren voor fietsers.





"Er is daar nu alsnog een veilige en duidelijk herkenbare oversteek voor fietsers aangelegd", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). (LPS)