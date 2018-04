Veertien maanden cel voor vluchtende automobilist met psychoses 05 april 2018

02u41 0 Kortrijk Een 42-jarige man uit Wervik, die op 24 augustus vorig jaar wegvluchtte van een politiecontrole in Deerlijk en tijdens een achtervolging enkele combi's van de weg probeerde te rijden, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 14 maanden.

"Zeer agressief en roekeloos", zo omschreef de rechter het gedrag van David Carboneras Gomez. Hij reed weg van de politiecontrole, omdat hij zonder rijbewijs reed, de papieren van zijn Ford Ka niet in orde waren en er valse nummerplaten op het voertuig hingen. Bovendien lagen in de wagen nog heroïne, speed, een knuppel en een mes.





Klemgereden

Verschillende politiecombi's zetten de achtervolging in maar de automobilist was niet van plan om te stoppen. Hij negeerde verschillende rode lichten, reed als spookrijder, zwalpte over de weg, tikte enkele politiecombi's aan, reed over het voetpad en raasde aan 120 kilometer per uur door de bebouwde kom. Uiteindelijk kon hij pas aan de R8 in Heule klemgereden worden.





Psychische problemen

De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al tal van veroordelingen op. Zijn advocate weet zijn gedrag aan drugs en psychische problemen. "Hij heeft achtervolgingswaanzin en hoort soms stemmen", pleitte ze. "Ik nam een verkeerde beslissing, omdat mijn papieren niet in orde waren maar had beter gestopt", verontschuldigde hij zich uiteindelijk. Aan de vier agenten die hij in gevaar bracht, moet hij een schadevergoeding van 250 tot 350 euro betalen.





