Veel meer dan restaurant alleen VOLKSRESTAURANT VORK OPENT VOOR HET GROTE PUBLIEK XAVIER COPPENS

12 april 2018

02u36 0 Kortrijk Na twee jaar bouwen gaat het volksrestaurant Vork open in de Doorniksestraat in Kortrijk. Vandaag voor de notabelen, morgen voor het volk en vanaf maandag kan iedereen er tafelen. Een dagschotel kost er 2, 7 of 14 euro. Kostenplaatje: 7,65 miljoen euro.

Van de voormalige tapijtenwinkel Gheysens blijft vandaag weinig over. Na twee jaar bouwen rijzen in de plaats een volksrestaurant, een opleidingsrestaurant, kantoren voor het zorgbedrijf van OCMW en woonzorgcentra en een kinderopvang op. Centraal op het gelijkvloers vormt de historische trap de eyecatcher, gepaard met een kunstwerk van Tom Dekyvere met 45 kleurrijke glasgeblazen modules, opgehangen aan 75.989 schakels, evenveel als de stad inwoners telt. Hier en daar werden historische elementen van het voormalig pand behouden. Het gehele gelijkvloers wordt ingepalmd door een reusachtige keuken, restaurant met tachtig plaatsen en bar van het volksrestaurant Vork.





"Afhankelijk van je sociale achtergrond betaal je voor een driegangenlunch 2, 7 of 14 euro. Registratie zal via de Uitpas gebeuren. Wie geen korting heeft, betaalt het volledige tarief. In het restaurant komt er een Uitpas-lezer. Zo zal het niet opvallen wie een marktconform of aangepast tarief betaalt. Hoewel het restaurant in de eerste plaats bedoeld is voor mensen die nu niet op restaurant kunnen, is iedereen welkom. Ook toeristen kunnen hier genieten van een daglunch aan 14 euro, maar nu al kregen 250 kansarmen een brief dat zij genieten van het voordeeltarief van 2 euro. Kinderen betalen de helft", weet OCMW-voorzitter Philippe De Coene. "We koppelen aan ons restaurant een restaurantopleiding, erkend door de VDAB. Na een opleiding van tien weken en een stage van vier weken zijn de cursisten klaar voor de arbeidsmarkt. De horeca is geïnteresseerd, want geschoold horecapersoneel vinden, blijkt niet zo evident meer."





76 cursisten

Zo zullen jaarlijks 76 cursisten in Vork een opleiding volgen: 52 keuken- en 24 zaalmedewerkers. Chef-kok Joost Vandenhove zal de keuken runnen, samen met een equipe van vijf krachten. "We hebben de voorbije twee weken proefgedraaid en zijn klaar om op volle kracht te draaien. Op maandag serveren we een klassieker, dinsdag wordt steakdag, woensdag is familiedag, donderdag gaan we voor de wereldkeuken en vrijdag is visdag." Het totale kostenplaatje met kantoren en kinderopvang met 53 plaatsen bedraagt 7,65 miljoen euro. "We genieten wel een Vlaamse subsidie van 725.000 euro. Van alle ingediende projecten, kregen wij de hoogste score én bijgevolg de hoogste subsidie. Ook met de kinderopvang gaat een subsidie van 600.000 euro gepaard." Vrijdag opent Vork voor het volk met een straatparade vanaf 18 uur, animatie, gevolgd door een receptie.