Vanneste toch niet naar verkiezingen OMSTREDEN RAADSLID NAAR RAADKAMER VOOR INCIDENT IN IEPER JOYCE MESDAG HANS VERBEKE EN ALEXANDER HAEZEBROUCK,

04 augustus 2018

02u33 2 Kortrijk Gemeenteraadslid Steve Vanneste zal dan toch niet opkomen bij de verkiezingen. Vanneste kwam in opspraak nadat een filmpje opdook waarin hij racistische verwijten uit. Gisteren raakte ook bekend dat Vanneste op 10 augustus voor de raadkamer moet verschijnen voor een incident in Ieper.

In het filmpje maakt een beschonken Vanneste zich boos over het lawaai in en rond een nachtwinkel in Marke. Hij gooit de uitbaters en bezoekers van de winkel allerlei verwijten naar het hoofd. Vanneste, die als onafhankelijk raadslid zetelt nadat hij uit N-VA werd gezet, kreeg meteen bakken kritiek over zich heen. Hij zou met de komende verkiezingen op de derde plaats opkomen voor het Vlaams Belang. Hij was bereid zijn derde plaats op te geven mocht hij de partij schade berokkenen, maar Vlaams Belang wilde die beslissing nog even laten rusten. "Bepaalde uitspraken kunnen niet door de beugel", zei voorzitter Wouter Vermeersch in een eerste reactie op de heisa. "Ik heb Steve ondertussen gesproken en hij ziet zijn fout in. We hebben nog niet besloten of Steve van de lijst wordt geschrapt. Wel wil ik benadrukken dat er verzachtende omstandigheden zijn: Steve ergerde zich al langer aan nachtlawaai en zijn wagen is al een aantal keren beschadigd."





Rake klappen

Gisteren raakte nog bekend dat Vanneste op 10 augustus voor de raadkamer moet verschijnen voor een incident in Ieper. Vanneste zou woedend in de verboden richting de Meensestraat in Ieper, waar hij een horecazaak heeft, zijn ingereden. Hij stapte uit zijn bestelwagen en probeerde een man te slaan, maar incasseerde zelf enkele rake klappen. Bewakingscamera's hebben het incident geregistreerd.





Vanneste besloot gisteren uiteindelijk zelf de handdoek in de ring te gooien. "Ik heb mij verkeerd gedragen en daarom zal ik niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens mij te verontschuldigen bij de betrokken partijen, die - ondanks de overlast - niet zo moesten aangepakt worden. Dat verdienden ze niet." Dat deelde hij zelf mee op de Facebookpagina van Wouter Vermeersch.





Hij verwijt de pers meteen ook dit persoonlijk dieptepunt te hebben uitvergroot. "Het effect op mijn leven en dat van mijn vriendin is verwoestend. Zeker omdat men de situationele voorgeschiedenis niet heeft onderzocht." Toen onze redactie woensdag bij de politie navraag deed naar eventuele overlast in de buurt van de nachtwinkel, bleek echter dat de situatie niet als problematisch wordt beschouwd.





Vermeersch reageerde zelf kort op de beslissing van Vanneste. "Vlaams Belang begrijpt de beslissing van Steve Vanneste. De zaak is daarmee voor de partij gesloten. We vragen ook alle partijen om de rust en sereniteit in het persoonlijk leven van Steve te laten terugkeren."





Meer over Steve Vanneste

politiek