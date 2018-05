Vandecasteele Houtimport breidt uit 14 mei 2018

De uitbreidingswerken van Vandecasteele Houtimport worden zichtbaar. Er wordt een nieuwe loods van 40.000 vierkante meter gebouwd. Die zal tegen eind 2018 gebruiksklaar zijn. Verder worden bestaande loodsen in de Bergstraat opgeknapt met nieuwe dakplaten, een likje verf en 350 zonnepanelen op zuidgerichte daken. Er is ook een nieuw kantoorgebouw met parking gepland, aan de Moeskroensesteenweg (N43). Een timing is er evenwel nog niet omdat de juiste inplanting nog preciezer bepaald moet worden. Vandecasteele Houtimport is in Europa met een opslagcapaciteit van 140.000 kubieke meter het bedrijf met de grootste meteen leverbare voorraad hout. Vrachtwagens blijven grotendeels uit de dorpskern van Aalbeke weg door een toegang via de Moeskroensesteenweg 1. (LPS)