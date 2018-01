Vandalen richten schade aan in sportpark Wembley 02u53 1 AHK Onder andere deze goal werd afgebroken door de vandalen.

Vandalen richtten afgelopen dagen schade aan in het sportpark Wembley langs de Moorseelsestraat in Heule.





Dat gebeurde op het terrein waar de eerste ploeg van KV Kortrijk vaak traint. Plastic stoelen die worden gebruikt door supporters werden kapot gestampt, ook vuilnisbakken werden omgegooid en kapot geschopt. "Ik vind dit ronduit schandalig", zegt huisfotograaf van de voetbalploeg Tony Decruyenaere die de vernielingen gisterenmorgen opmerkte tijdens een training van KVK. "Ik merk wel vaker dat er lege zakjes chips en lege flessen liggen, maar dit is er toch over. Zeker als je weet dat dit een gedeelte is dat afgesloten is voor het publiek. Maar blijkbaar is het een kleine moeite om over de hekken te springen en vernielingen aan te richten, geen greintje respect vind ik dat." (AHK/LPS)