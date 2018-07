Vandalen gooien onbekende vloeistof op gevels en opritten 03 juli 2018

Drie bewoners van de Kleine Pontestraat in Marke wisten niet wat ze zagen toen ze zondagmorgen hun woning verlieten. Op hun gevel, brievenbus en oprit was een roodachtige vloeistof gegoten. Het goedje drong in de stenen en is moeilijk weg te krijgen. "We vermoeden dat het om isobetadine gaat", zegt een bewoonster die de vandalenstreek op Facebook plaatste. "Wie doet nu zoiets?" De bewoners verwittigden de politie, die de zaak onderzoekt. "Het gaat om een onbekende vloeistof", zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. "We onderzoeken de zaak, maar hebben nog geen verdachten opgepakt." (AHK)