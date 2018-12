Vandalen, blijf weg van Winter in Kortrijk! Wel gezellig druk, dus incidenten en regenbuien bederven pret niet Peter Lanssens

09 december 2018

13u33 5 Kortrijk Het kerstdorp en de ijspiste van Winter in Kortrijk nemen, ondanks de felle buien, een prima start. Het mindere nieuws: ook vandalen vinden de weg. Zo zat het kerstdorp na vandalisme al even zonder elektriciteit en op de Grote Markt is koper gestolen. De politie onderzoekt de zaak.

De elektriciteit in het kerstdorp op het Schouwburgplein viel in de nacht van vrijdag op zaterdag uit. De panne bleek veroorzaakt door vandalen. Die namen de hoofdkabel voor de 32 chalets onder handen, aan de kant van de bank KBC. Ook op de Grote Markt waren er al incidenten. “De koperen aarding van een speciaal gezette elektriciteitskast, voor de koelinstallatie van de ijspiste, werd er gestolen”, zegt toezichter Marcel Holvoet. Gelukkig zonder gevolgen voor de uitbating van de ijspiste, want er is meteen een nieuwe aarding op een bobijn geplaatst, die er nu beter in het zicht staat. Ook opmerkelijk: iemand - wie is niet geweten - reed enkele dagen geleden nabij kindermolen Bambino tegen een paal, die zo beschadigd werd. Er staan tijdelijk enkele palen op de Grote Markt, om het centrumplein deels te kunnen overspannen met een sfeervolle lichtstraat.

Beter kerstdorp

Het is evenwel niet allemaal kommer en kwel. Het was vrijdag- en zaterdagavond wel degelijk gezellig druk, ondanks het slechte weer. Er zijn enkele maatregelen genomen, vooral tegen de wind. “Zo zijn de hekken op het Schouwburgplein extra verstevigd, nadat ze vorig jaar op straat waaiden”, zegt Holvoet. De chaletuitbaters in het kerstdorp zijn tevreden. Niemand mist er het Huis van de Kerstman. “Het huis stond hier in de weg. Je hebt nu een gezellig gemeenschappelijk terras in de plaats”, vindt Arne Naessens van Cocktails La Corba. “Het kerstdorp is beter in vergelijking met 2017”, zegt Kortrijkzaan Dimitri Christiaens, uitbater van een drankenchalet. “Er zijn extra kerstverlichting, meer animatie, het aanbod is diverser met ook aandacht voor non-food en de decoratie met de reuzencadeaus valt in de smaak. Iedereen neemt foto’s aan de reuzencadeaus. Ze zijn een attractie op zich”, aldus Christiaens. Ook nieuw op het Schouwburgplein is de kerstbar van eet- en bierhuis Souffleur. De chaletuitbaters kunnen zich trouwens vinden in de sluitingsuren van het kerstdorp, om 23 uur tijdens de week en om middernacht tijdens weekends. “Er zijn treffelijke afspraken gemaakt”, klinkt het overal.

IJspiste mikt op 15.000 bezoekers

De ijspiste op de Grote Markt, van Mobiele Ijsbanen Coornaert, wordt meteen druk bezocht. “We hadden vorig jaar zo’n 10.000 bezoekers en mikken nu op 12.500 tot 15.000”, zegt Mathias Coornaert. “Nieuw is een winterterras met chalet, palend aan de piste. De mensen kunnen zo kiezen: buiten zitten en de muziek meepikken of binnen zitten in de bar zelf, waar het warmer en rustiger is. In 2019 wordt het trouwens nóg beter. Dan maken we de ijspiste vijf meter langer, terwijl er dan ook een ijsbar op de piste zelf komt, zodat je met je schaatsen aan al eentje kan drinken dan”, aldus Coornaert. Er is op de Grote Markt ook een leuke kinderfoor.

Alle info staat op www.winterinkortrijk.be.